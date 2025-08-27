Internaron al candidato a intendente de Paso de la Patria en el hospital Campaña

El candidato a intendente en Paso de la Patria por el espacio Vamos Corrientes, Oscar “Chino” García fue internado de urgencia en el hospital de Campaña de la ciudad de Corrientes tras sufrir una descompensación durante la noche del martes.

La decisión fue tomada por el equipo médico luego de que García, quien tiene como condición preexistente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), presentara un fuerte cuadro respiratorio. Previamente, tenía un resfrío fuerte e inicialmente fue atendido en el hospital de Paso de la Patria, pero se resolvió su traslado a la capital provincial por prevención.

Actualmente, el referente político se encuentra internado con oxígeno, pero no está en terapia intensiva. Desde su entorno explicaron que la internación fue una medida preventiva y que su estado general es estable, aunque se mantiene bajo control en uno de los principales centros sanitarios de la provincia.

Según el parte médico del hospital Campaña, "el paciente tiene neumonía adquirida de la comunidad y epoc agudizado".

Ante el diagnóstico, los directores del nosocomio informaron que: "se inició tratamiento de sostén y antibiótico acorde a la patología, requiriendo además oxígeno suplementario para lograr saturación satisfactoria".

La noticia generó preocupación en el ámbito político local, ya que García participa activamente en la campaña electoral de cara a los comicios municipales.