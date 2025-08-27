Gallardo espera por Paulo Díaz para definir la formación de River ante Unión

La pelota siguió rodando en el River Camp y no hay descanso ni tiempo para lamentos después de la bronca por el empate con Lanús. El jueves, el Millonario se mide con Unión por los octavos de final de la Copa Argentina y por eso esta tarde, previo al vuelo que depositará al plantel en Mendoza, Marcelo Gallardo terminará de evaluar a los jugadores para definir una formación que volverá a tener titulares.

La rotación en el Sur le permitió descansar a las piezas claves del equipo pensando justamente en este cruce de eliminación directa en el Malvinas Argentinas. No hay margen de error, motivo por el cual el cuerpo técnico no especulará y pondrá todo su arsenal a disposición.

En ese sentido, la única duda concreta que queda por disipar en el entrenamiento vespertino es la de Paulo Díaz, quien será exigido para determinar si está en condiciones de ir desde el arranque tras la molestia en el tobillo que lo obligó a salir con Libertad. Si el chileno no logra dejar atrás el dolor, Lautaro Rivero, de gran actuación el fin de semana, estará como segundo marcador central al lado de Lucas Martínez Quarta.

¿Y el resto del once? En relación a los que estuvieron en el 1-1 con el Granate, a priori solo repetirían Franco Armani, Giuliano Galoppo y Facundo Colidio. Como los volantes no respondieron a la altura -con la excepción del ex Banfield-, volverán Enzo Pérez e Ignacio Fernández y Gallardo piensa plantar un tridente ofensivo inédito: Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y el propio Colidio.

Si se ratifica en cancha la información, será el estreno de los tres jugando juntos y en tanto una prueba en la que el Muñeco pondrá especial atención pensando a futuro, principalmente en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. En los papeles, luce como su ofensiva ideal, al menos hasta que Juan Fernando Quintero recupere su mejor versión.

La probable formación de River para la Copa Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

