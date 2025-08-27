¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

El Gobierno provincial entregó más de 20 viviendas en Virasoro

Las unidades habitacionales construidas por el INVICO están ubicadas en el barrio Iberá y cuentan con obras de infraestructura y servicios básicos.

Por El Litoral

Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 19:11

El Gobierno de Corrientes concretó la entrega de 22 viviendas en la ciudad de Virasoro. Las unidades fueron construidas por el Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO) y se encuentran en el barrio Iberá, con todas las obras de infraestructura urbana necesarias para garantizar una mejor calidad de vida a las familias adjudicatarias.

El acto estuvo encabezado por el interventor del INVICO, Lizardo González, quien en representación del gobernador Gustavo Valdés destacó la importancia de la política habitacional que lleva adelante la Provincia. “Nuestro objetivo es atender la necesidad de las familias correntinas de acceder a su casa propia, y lo hacemos a través de una política sostenida en materia de viviendas”, expresó el funcionario.

Estas entregas forman parte del plan provincial de viviendas, que contempla no solo la construcción de unidades habitacionales, sino también la incorporación de servicios básicos, infraestructura y espacios comunitarios que favorecen la integración de los nuevos barrios.

 

 

 

