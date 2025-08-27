Transporte urbano de Corrientes: reunión clave entre el gremio y la empresa

Corrientes se ve afectada por las medidas de fuerzas de la UTA local, pues el servicio de transporte urbano está parando en dos franjas horarias. Este miércoles se realiza una reunión clave entre la gremial y los empresarios que definirá como continuará la situación.

En la sede UTA ubicada en calle Buenos Aires 620 se programó una reunión entre los trabajadores, representados por José Luis Sabao, secretario general de la gremial, y los empresarios. Puntualmente, se está reclamando “el pago de diferencias de viáticos. Los plazos ya están vencidos, debieron hacerse el día 25 y no fue así”, dijo el sindicalista.

Sobre la falta de pagos a los trabajadores, Sabao dijo “el personal hace su trabajo con responsabilidad y profesionalismo y resulta que a la hora de cobrar su salario siempre estamos en esta situación”, acotó Sabao en entrevista a Radio Sudamericana.

Esquema del servicio durante el reclamo

​En un comunicado emitido el martes, la UTA informó que las asambleas se llevarán a cabo en las cabeceras de las distintas líneas y ramales de las empresas, en dos turnos: de 7 a 9 y de 17 a 19.

En tanto no se resuelva el conflicto salarial, la gremial continuará con la medida. “No queremos que nos regalen absolutamente nada, lo que le corresponde al trabajador y nada más”, concluyó Sabao.