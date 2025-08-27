Sprovieri aclara sobre la situación del Banco de Corrientes

Laura Sprovieri lamentó las declaraciones de candidatos "a los que no les va bien en las encuestas", quienes pusieron en tela de juicio la estabilidad del Banco de Corrientes.

"Es lamentable que las afirmaciones de algunos candidatos, a los que no les va bien en las encuestas, siembren dudas sobre la institución. El Banco de Corrientes está en condiciones inmejorables", aseguró y explicó: "Todos nuestros números y resultados financieros están publicados en la página oficial del Banco Central de la República Argentina. A esos datos puede acceder cualquier persona", dijo.

"El Banco tuvo ganancias récords por 79.000 millones de pesos y activos por 900.000 millones de pesos. Eso es solvencia", lanzó

"Hemos otorgado 400.000 millones de pesos en asistencia financiera a familias y empresas y tenemos otros 200.000 millones más disponibles para hacerlo", agregó.

"El Banco de Corrientes le debe casi $100.000 millones de utilidades al Gobierno provincial, que por una disposición del BCRA no podemos disponer de ese dinero", detalló