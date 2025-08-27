Se viene un aumento de temperatura en Corrientes con máximas de 30ºC

Luego de días frescos y de alcanzar una mínima de 7ºC, este miércoles ingresaron vientos por el este y la máxima llegó a los 23ºC, para los próximos días se espera que el termómetro vaya en aumento rondando los 30ºC. Además, se espera chaparrones para el sábado y tormentas para el domingo.

Con el ingreso de vientos por el sector norte para este jueves, las temperaturas rondarán entre los 23ºC y 15ºC. Los cielos permanecerán despejados y rondarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora. Estas condiciones se podría repetir durante el viernes, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sábado se podrá sentir el calor en toda la provincia. Fuente: Agromet.

Las temperaturas rondarán entre los 28ºC y 32ºC. Fuente: Agromet.

Se espera un fin de semana con temperaturas elevadas

El calor se podrá sentir con mayor intensidad para el sábado, cuando la máxima podría superar los 30ºC y la mínima rondaría los 16ºC. Los chaparrones podrían aparecer durante la noche, con vientos por el sector norte con ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora.

Las tormentas aisladas se podrían desarrollar durante la madrugada del domingo, se espera que continúen los vientos por el norte y que, por lo tanto, el calor también. La máxima rondaría los 27ºC y la mínima los 20ºC. El informe del Inta- Agromet señala que las precipitaciones alcanzarán a toda la provincia.