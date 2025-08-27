Recuperaron una motocicleta y parlante en San Luis del Palmar

La Policía de San Luis del Palmar logró recuperar una motocicleta y un parlante que habían sido denunciados como sustraídos en distintos momentos por sendos damnificados.

Según se informó, la Comisaría de distrito San Luis del Palmar inició un intenso trabajo de investigación en colaboración con la Unidad Fiscal en turno. Tras recibir la denuncia de la sustracción de una motocicleta estacionada frente a un local comercial en la esquina de la Plaza San Martín.

Gracias a la colaboración del propietario y la revisión de cámaras de seguridad, se logró hallar el rodado abandonado en la vía pública.Además, durante las fiestas patronales de la localidad, se denunció la sustracción de un parlante. La Policía realizó un rápido accionar y un intenso rastrillaje, lo que permitió recuperar el parlante oculto detrás de un árbol.Tanto la motocicleta como el parlante fueron trasladados a la Comisaría de distrito San Luis del Palmar, donde se prosigue con los trámites correspondientes.La Unidad Regional I San Luis del Palmar colaboró estrechamente con la Comisaría en la resolución de los casos.