La Policía Rural localizó a un anciano perdido en Saladas

Este martes, la Policía localizó en una zona de montes a un adulto mayor que se había extraviado en la localidad de Saladas y su familia desconocía su paradero.



En el hecho trabajaron efectivos de la Policía Rural y Ecológica de esa localidad que llevaron adelante un amplio operativo de búsqueda por zona de inhóspitos montes, tras ser alertados por vecinos de la presencia de que este hombre se hallaba desorientado.



Luego de un rastrillaje por caminos rurales y senderos, finalmente los uniformados lograron ubicar al buscado, quien se encontraba en buen estado de salud, aunque con signos de cansancio. Fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado hacia un centro de salud para un control médico preventivo.

La rápida intervención policial permitió que esta persona pueda reencontrarse con su familia.