Una mujer murió tras ser atropellada por una motocicleta

La Policía de Corrientes informó que el sábado una mujer murió tras un accidente vial ocurrido en la capital correntina.

Efectivos de la Comisaría XIX Urbana fueron notificados de un accidente vial en inmediaciones de calle Paula Albarracín y avenida Maipú, donde una peatón murió tras ser colisionada por una motocicleta.

El hecho ocurrió cerca del mediodía del sábado cuando una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz de 110cc, impactó con una mujer de 85 años iba a pie junto a un hombre mayor de edad, provocando graves lesiones que terminaron en la muerte de la misma.

El rodado era dirigido por un hombre mayor de edad, quien llevaba como acompañantes a una mujer mayor de edad y un menor. Por el impacto los ocupantes del motovehículo resultaron con lesiones de diversa consideración.

Los servicios de emergencia auxiliaron a los involucrados y los trasladaron al hospital para examinarlos, pero no pudieron hacer nada por la mujer impactada por el rodado.

En el lugar de los hechos se labraron las actas correspondientes, mientras que en la dependencia citada se continuaron las diligencias de rigor.

