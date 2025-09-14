¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Una mujer murió tras ser atropellada por una motocicleta

Por El Litoral

Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 12:54

La Policía de Corrientes informó que el sábado una mujer murió tras un accidente vial ocurrido en la capital correntina.

Efectivos de la Comisaría XIX Urbana fueron notificados de un accidente vial en inmediaciones de calle Paula Albarracín y avenida Maipú, donde una peatón murió tras ser colisionada por una motocicleta.

El hecho ocurrió cerca del mediodía del sábado cuando una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz de 110cc, impactó con una mujer de 85 años iba a pie junto a un hombre mayor de edad, provocando graves lesiones que terminaron en la muerte de la misma.

El rodado era dirigido por un hombre mayor de edad, quien llevaba como acompañantes a una mujer mayor de edad y un menor. Por el impacto los ocupantes del motovehículo resultaron con lesiones de diversa consideración.

Los servicios de emergencia auxiliaron a los involucrados y los trasladaron al hospital para examinarlos, pero no pudieron hacer nada por la mujer impactada por el rodado.

En el lugar de los hechos se labraron las actas correspondientes, mientras que en la dependencia citada se continuaron las diligencias de rigor.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD