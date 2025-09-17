Cómo votó cada diputado correntino los vetos de Milei: el llamativo caso de Federico Tournier

En una votación histórica, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos presidenciales al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. La votación fue un duro golpe para el Gobierno de Javier Milei, ya que la medida había sido impulsada por el Poder Ejecutivo.

La provincia de Corrientes aportó siete votos en el crucial debate. La votación se dio de manera dividida y reflejó las distintas posturas de los partidos políticos en la provincia.

El voto de los legisladores correntinos

Tal como se preveía, los diputados Jorge Antonio Romero, Nancy Sand y Christian Zulli, de Unión por la Patria, votaron a favor de rechazar los vetos.

De la misma manera, Sofía Brambilla (PRO) y Manuel Aguirre (UCR) también se sumaron a la oposición. El único legislador que votó a favor del veto fue Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza.

El caso de Federico Tournier

El caso del diputado Federico Tournier, de Encuentro Liberal (ELI), fue el más llamativo, ya que su voto fue dividido. Por un lado, se opuso al veto a la ley de emergencia pediátrica (estuvo ausente en el tratamiento original), mientras que en el caso del financiamiento universitario, se mantuvo a fin con el Gobierno nacional y defendió la medida presidencial.