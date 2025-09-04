Corrientes: demoraron a un joven con antecedentes policiales

La Policía de Corrientes informó este jueves que demoró a un joven que presentaba antecedentes penales y que se encontraba en actitudes sospechosas en la ciudad capital.

Mientras los agentes realizaban sus tareas de patrullaje, visualizaron a un hombre al rededor de las 12 : 00,que estaba merodeando en inmediaciones del Pasaje Bonastre y avenida Patagonia..l hombre estaba observando domicilios y el interior de los vehículos estacionados en la zona.

Consecuentemente, detuvieron al hombre y lo trasladaron hasta la comisía jurisdiccional, donde continúan con los trámites correspondientes.

