¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Virasoro Formosa Javier Milei
Municipalidad de Virasoro Formosa Javier Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Corrientes: demoraron a un joven con antecedentes policiales

Por El Litoral

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 08:01

La Policía de Corrientes informó  este jueves que demoró a un joven que presentaba antecedentes penales y que se encontraba en actitudes sospechosas en la ciudad capital.

Mientras los agentes realizaban sus tareas de patrullaje, visualizaron a un hombre al rededor de las 12 : 00,que estaba merodeando en inmediaciones del Pasaje Bonastre y avenida Patagonia..l hombre estaba observando domicilios y el interior de los vehículos estacionados en  la zona.

Consecuentemente, detuvieron al hombre y lo trasladaron hasta la comisía jurisdiccional, donde continúan con los trámites correspondientes.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD