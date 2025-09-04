Corrientes: alerta amarilla por tormentas y descenso de temperatura

Corrientes amaneció este jueves con tormentas en la ciudad capital y otras del interior. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para el norte y parte del este de la provincia.

El pronóstico indica que para este jueves la temperatura oscilará entre los 11ºC y 16ºC. Con el desarrollo de lluvias que se extenderán hasta la noche. Para el viernes se espera un día nublado pero con un descenso en la temperatura, donde el termómetro variará de 6ºC a 16ºC.

En tanto que el alerta amarilla del SMN fue anunciada para el norte y parte del este de la provincia, abarcando a Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, Santo Tomé, San Luis del Palmar, Paso de los Libres, Alvear y La Cruz.

Según el organismo nacional “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, por lo que recomiendan no sacar la basura, evitar actividades al aire libre y estar atentos ante la posibilidad de la caída de granizo.