Corrientes: robó un celular y chocó después de huir

La Policía de Corrientes detuvo a un joven que, tras robar un celular, protagonizó un choque mientras huía. El hecho ocurrió este miércoles por la tarde, cuando los efectivos realizaban un recorrido rutinario por la ciudad y fueron alertados sobre un siniestro vial en las calles Estados Unidos y Almirante Brown.

Durante la huída el joven que iba en una moto Honda Wave colisionó contra un auto. Al realizar las tareas de identificación y los procedimientos correspondientes, los agentes descubrieron que el motociclista, quien había protagonizado el accidente, había robado un celular momentos antes.

Según la información preliminar, el choque ocurrió alrededor de las 13:30, involucrando a un hombre de 28 años que conducía un automóvil Chevrolet Aveo y a un motociclista de 28 años que manejaba una Honda Wave 110. Ambos fueron asistidos en el lugar y no sufrieron lesiones graves.

El celular robado, un Samsung A16, fue hallado en el lugar del accidente y secuestrado por la policía junto a la motocicleta. El joven fue aprehendido y, junto con los elementos secuestrados, puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno.

Cabe recordar que ambos involucrados en el accidente recibieron la atención médica necesaria.