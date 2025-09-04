¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Municipalidad de Virasoro Formosa Javier Milei
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 4 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 07:05

Guillermo de la Cruz se adjudicó la intendencia de Virasoro: "Se revirtió el escrutinio provisorio"

Cómo siguió el escándalo de narcotráfico del empresario Federico Cheme

Jubilados del IPS Corrientes cobran $100.000 más que los de Anses, según el Gobierno

Decomisaron más de 200 metros de redes por pesca ilegal en el Río Uguguay

Forestadora Tapebicuá: fracasó la negociación y los trabajadores despedidos mantienen el acampe

Volcó un camión en la Autovía 14, con carga de agua oxigenada

Por segundo día, restringen la circulación en el Parque Mitre por obras en el Regatas

Día del Empleado de Comercio: cuándo no abrirán los negocios en Corrientes

Indignación en Monte Caseros: mataron de un disparo a Morena, una perra de dos años

Corrientes: rinden homenaje a Raúl Barboza en simultáneo con su funeral en Francia

