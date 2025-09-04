Las noticias más importantes del 4 de septiembre de 2025

Guillermo de la Cruz se adjudicó la intendencia de Virasoro: "Se revirtió el escrutinio provisorio"
Cómo siguió el escándalo de narcotráfico del empresario Federico Cheme
Jubilados del IPS Corrientes cobran $100.000 más que los de Anses, según el Gobierno
Decomisaron más de 200 metros de redes por pesca ilegal en el Río Uguguay
Forestadora Tapebicuá: fracasó la negociación y los trabajadores despedidos mantienen el acampe
Volcó un camión en la Autovía 14, con carga de agua oxigenada
Por segundo día, restringen la circulación en el Parque Mitre por obras en el Regatas
Día del Empleado de Comercio: cuándo no abrirán los negocios en Corrientes
Indignación en Monte Caseros: mataron de un disparo a Morena, una perra de dos años
Corrientes: rinden homenaje a Raúl Barboza en simultáneo con su funeral en Francia