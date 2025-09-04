El Papa León XIV se reunió con el presidente de Israel

El papa León XIV se reunió este jueves con el presidente israelí, Isaac Herzog, mientras Israel sigue adelante con una ofensiva planeada en Gaza y el Vaticano insta a un cese del fuego inmediato y el regreso de los rehenes tomados por Hamas.

En la reunión se abogó por “una pronta reanudación de las negociaciones” para obtener “la liberación de todos los rehenes” y “alcanzar con urgencia un cese al fuego permanente”, informó la Santa Sede.

También por “facilitar la entrada segura de la ayuda humanitaria en las zonas más afectadas” y la manera de asegurar “un futuro al pueblo palestino”, agregó.

La comitiva de Herzog llegó al Palacio Apostólico y el presidente fue escoltado a través de los salones adornados con frescos junto a una falange de guardias suizos.

El Papa León XIV se reúne con el presidente israelí Isaac Herzog en el Vaticano, el 4 de septiembre de 2025. Vatican Media/Simone Risoluti.

La oficina de Herzog dijo antes de la reunión que se esperaba que las conversaciones se centraran en los esfuerzos para liberar a los rehenes, combatir el antisemitismo a nivel mundial y salvaguardar a las comunidades cristianas en el Medio Oriente.

El comunicado indicó que la visita al Vaticano se produjo “por invitación del Papa”. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, lo desmintió, insinuando que Herzog había solicitado la reunión.

“Es práctica de la Santa Sede conceder audiencias a los jefes de Estado y de gobierno, pero no extenderles invitaciones”, afirmó Bruni en un comunicado el martes.

El papel de Herzog como presidente israelí es en gran medida protocolario. Exlíder del Partido Laborista, ha hecho un llamado a la unidad y al compromiso desde que asumió el cargo.

El presidente israelí, Isaac Herzog, se reúne con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en el Vaticano, el 4 de septiembre de 2025.

Hamás tomó 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, en el ataque que también causó la muerte de unas 1200 personas y desencadenó la guerra. La mayoría de los rehenes fueron liberados durante ceses del fuego previos u otros acuerdos. Israel ha rescatado con vida a ocho rehenes. De los 50 que aún permanecen en Gaza, las autoridades israelíes creen que unos 20 siguen con vida.

El Vaticano ha intentado mantener su tradición de neutralidad diplomática durante toda la guerra, pidiendo el regreso de los rehenes y denunciando los ataques de Israel contra civiles en Gaza.

Sin embargo, el papa Francisco fue más allá, calificando los ataques de Israel en Gaza de “inmorales” y desproporcionados, y exigiendo una investigación para determinar si constituyeron genocidio. Israel ha negado la acusación de genocidio, afirmando que solo ataca a militantes y que toma medidas para proteger a los civiles. Culpa a Hamas de las muertes de civiles porque los militantes operan en zonas densamente pobladas.

León, quien fue elegido el primer papa estadounidense de la historia en mayo tras la muerte de Francisco, ha mantenido la línea dura de Francisco. Ha pedido la liberación de los rehenes, pero exigió a Israel que detenga el “castigo colectivo” y el desplazamiento forzado de los palestinos en Gaza.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, a la izquierda, es recibido por el monseñor Leonardo Sapienza a su llegada al patio de San Dámaso en el Vaticano antes de una audiencia privada con el papa León XIV, el jueves 4 de septiembre de 2025.

La semana pasada, el ex misionero de 69 años pidió un alto el fuego permanente, la entrada segura de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario.

La visita del mandatario israelí ha provocado una gran concentración de turistas en los alrededores de la plaza de San Pedro, ya que han sido cerrados los principales accesos a la plaza de San Pedro debido a las medidas de seguridad.

Infobae