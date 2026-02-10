Corrientes: un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba

La Policía de Corrientes investiga la muerte de un hombre que falleció tras recibir una descarga eléctrica. El hecho ocurrió en la noche del 9 de febrero, alrededor de las 22:30, en las calles Necochea y Chile. La víctima fue identificada como Navarro, una persona mayor de edad que se desempeñaba como electricista.

Según las primeras averiguaciones, Navarro manipulaba cableados eléctricos cuando, por causas que aún se desconocen, habría recibido una descarga que le provocó la muerte. Hasta el momento no se precisaron más detalles sobre las circunstancias del accidente.

Policías de la Comisaría Décimo Novena Urbana junto a las autoridades judiciales correspondientes buscan determinar con exactitud las causas del deceso.

El hecho permanece bajo investigación mientras se aguardan los informes oficiales que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.