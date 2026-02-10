Corrientes: tras una búsqueda hallaron ovejas de una escuela agrotécnica

La Policía de Corrientes informó que este martes recuperó ovejas que desaparecieron de una escuela agrotécnica de la localidad de Virasoro.

Un profesor de un establecimiento escolar realizó la denuncia por la cual efectivos de la Policía Rural y Ecológica iniciaron tareas investigativas y rastrillajes que concluyeron en la recuperación de once ovejas.

Los efectivos realizaron el hallazgo en un potrero conocido como “Tambo Viejo”, a unos 150 metros del área de descanso de los animales. En una casilla abandonada en el predio mencionado, los animales estaban encerrados. Diez ovinos se encontraban en buen estado de salud, mientras que uno estaba muerto; todos poseían su identificación correspondiente.

Sobre el caso tomó intervención la Fiscalía de turno, que retornó los animales a las autoridades de la institución. En tanto que en la dependencia policial se completaron los trámites de rigor.