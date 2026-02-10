Docentes: Ana Miño afirmó que trabaja en una propuesta salarial “coherente y responsable”

La ministra de Educación de la provincia, Ana Miño, aseguró que el Ministerio de Hacienda de Corrientes está trabajando en una propuesta salarial “coherente y responsable” para los docentes. Además, anticipó que podrían conocerse novedades concretas después del feriado de carnaval.

En diálogo con Radio Dos, Miño dijo: “Estimo que habrá un aumento; Hacienda está trabajando en ello”. Asimismo, la funcionaria agregó que desconocía la postura del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), que amenazó con un posible no inicio de clases.

Negociación con gremios y proyección con Hacienda

La ministra detalló que se reunió con cinco de los seis gremios docentes y se abordaron “cuestiones concretas”. Según Miño, los sindicatos comprenden que la discusión salarial corresponde al ámbito del Ministerio de Hacienda. “Se están haciendo los estudios necesarios para sostener una política salarial durante todo el año”, explicó.

“Lo que más me preocupa hoy es el inicio de las clases. Quiero que el comienzo sea normal y esperemos el mejor comienzo”, sostuvo la funcionaria. Además, anticipó: “Esta semana nos vamos a juntar con el Ministro de Hacienda. Se están haciendo las proyecciones para que sea una política salarial sostenida”.

La ministra también advirtió sobre mensajes que convocan a medidas anticipadas: “Me preocupa que existan mensajes convocando a acciones sobre algo que no corresponde, ya que hay medidas por tomar que aún no se determinaron en lo salarial. No hay siquiera un pedido de porcentaje y mucho menos alguien que les dijo ‘esto no’”.

Miño insistió en que “nadie va a tomar una decisión unilateral, queremos tener diálogo, llegar a un consenso y trabajar desde el respeto y la coherencia”. Sobre la cuestión de la mejora, afirmó: “Entiendo que habrá aumento salarial, pero no tengo siquiera un número”.