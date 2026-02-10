La contundente decisión de Mirtha Legrand tras la salida de Jimena Monteverde: "Me retiro"



Este sábado, Mirtha Legrand sorprendió a su audiencia al comunicar un cambio importante en su clásico ciclo televisivo. Durante la emisión de La noche de Mirtha, la diva anunció que Jimena Monteverde, la cocinera que la acompaña desde hace años, dejará de estar al frente del menú que comparten sus invitados debido a un nuevo desafío profesional.

El anuncio llegó minutos antes del postre, en un momento cargado de emoción. Allí, Mirtha explicó que la chef se abocará de lleno a la conducción de su propio programa, La cocina rebelde, y le dedicó unas sentidas palabras: “Jimena no estará más porque tiene su programa. La vamos a aplaudir. Le mando un beso. La voy a extrañar mucho, voy a llorar, la voy a extrañar mucho”, expresó visiblemente conmovida.

Sin embargo, el tema no terminó allí. Con el correr de las horas, trascendió que la conductora mantuvo conversaciones con la producción del ciclo Mediodía bien arriba, conducido por Carlos Monti en la Televisión Pública, donde dejó en claro su malestar por la situación.

“Ya les comuniqué a Suar y Codevilla que me retiro del programa. ¡Aun sin respuestas!”, afirmó la diva, marcando una postura firme frente a la decisión tomada.



Mirtha también explicó los motivos de su angustia y el peso que tiene el rol de la cocinera dentro del formato: “Me angustia. Estoy acostumbrada a ella. Servir una mesa en televisión no es nada fácil”, señaló, dejando en evidencia el vínculo profesional y personal que construyó con Monteverde a lo largo de los años.

La salida de la chef marca el cierre de una etapa dentro del histórico programa y abre interrogantes sobre cómo se reorganizará la mesa de Mirtha en el futuro, en un contexto donde cada cambio se vive con especial sensibilidad tanto dentro como fuera de cámara.

