Alal JP Valdés Carnaval 2026
Alal JP Valdés Carnaval 2026
Intensa búsqueda de un menor de edad en Corrientes

Por El Litoral

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 10:32

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a un menor de edad desaparecido en la ciudad Capital.

Se trata de Tiziano Atila Cardozo de 13 años, quien se ausentó de su hogar el sábado 7 de febrero. Su desaparición fue denunciada en la Comisaría Primera de Mujer y el Menor el mismo día, dando intervención a la Fiscalía de turno.

Cardozo es oriundo del barrio Chiquita de esta ciudad.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a Tiziano, pueden hacerlo ante la citada comisaría o llamar al 3794-432913; o la dependencia más cercana y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.

