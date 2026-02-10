¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Inseguridad

Corrientes: recuperon la campana de una parroquia que había sido robada

Una institución religiosa del barrio Molina Punta sufrió un robo durante el lunes. El elemento fue hallado en el ex hipódromo.

Por El Litoral

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 10:47

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó una campana de bronce que había sido robada de una iglesia de la ciudad capital.

Efectivos de la Unidad Antiarrebatos iniciaron tareas investigativas y un rastrillaje tras tomar conocimiento de un hecho delictivo contra una parroquia del barrio Molina Punta, de donde se sustrajo una campana de bronce.

Es así que durante la noche del lunes se realizaron rastrillajes que tuvieron un resultado positivo. El elemento fue hallado en el predio del ex hipódromo.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.

