Corrientes: recuperon la campana de una parroquia que había sido robada

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó una campana de bronce que había sido robada de una iglesia de la ciudad capital.

Efectivos de la Unidad Antiarrebatos iniciaron tareas investigativas y un rastrillaje tras tomar conocimiento de un hecho delictivo contra una parroquia del barrio Molina Punta, de donde se sustrajo una campana de bronce.

Es así que durante la noche del lunes se realizaron rastrillajes que tuvieron un resultado positivo. El elemento fue hallado en el predio del ex hipódromo.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.