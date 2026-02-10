¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Jornada de trabajo

Corrientes articuló acciones para la regularización de tierras en Isla Apipé

El operativo incluyó reuniones, recorridas y asesoramiento a vecinos. Participaron organismos provinciales y municipales para agilizar trámites dominiales.

Por El Litoral

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 12:26

Autoridades y equipos técnicos del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) llevaron adelante una jornada de trabajo articulada en la Isla Apipé Grande junto a organismos provinciales y autoridades locales, con el objetivo de avanzar en trámites vinculados a la regularización dominial de tierras fiscales.

La actividad incluyó reuniones, atención al público y recorridas en terreno.

Trabajo conjunto entre organismos

Participaron el titular del Icaa, Sebastián Perborell; la presidenta de la Agencia de Bienes del Estado (ACoBE), Roxana Encinas; la directora de Catastro y Cartografía, Yenhy Contte; el intendente de Colonia San Antonio, Gustavo Rolando Figueredo, y personal técnico.

Durante el encuentro se articularon temas en común para agilizar gestiones relacionadas con la situación dominial de tierras fiscales en la zona.

Atención a vecinos

La atención se realizó en el Centro de Interpretación Mainumby de San Antonio, donde se recibieron consultas de más de 50 familias de esa localidad y de Colonia Uriburu.

Los planteos estuvieron vinculados a:

  • Solicitudes de solares

  • Divisiones en trámite

  • Declaratorias de herederos

  • Pagos atrasados

  • Escrituras traslativas de dominio

Desde los organismos señalaron que estas instancias de trabajo en territorio buscan facilitar el acceso a trámites y brindar asesoramiento directo a los habitantes, con el fin de avanzar en los procesos de regularización.

