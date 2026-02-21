Buscan a un hombre de 73 años desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron la búsqueda de un hombre de 73 años, quien fue visto por última vez en la tarde del viernes 20 de febrero en el barrio Paso Pesoa, en la localidad de Riachuelo.

Se trata de Azcona Armando de 73 años, quien se ausentó de su vivienda y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

Características físicas

De acuerdo a la información suministrada, Azcona es de tez morena, mide aproximadamente 1,50 metros, es calvo, de contextura robusta y posee poca visión.

Además, se moviliza con la ayuda de una tacuara para apoyarse al caminar y tiene barba blanca.

Al momento de su desaparición vestía una remera sport blanca con rayas rojas y una malla rosa con lunares azules.

Pedido de colaboración

Más allá de las tareas de búsqueda que lleva adelante la fuerza policial, se solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo.

Quienes puedan brindar información deben comunicarse con la Comisaría Vigésima al celular 3794-122862, acudir a la dependencia policial más cercana o llamar al Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en Capital y 101 en el interior provincial.