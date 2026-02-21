¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

productores Alal Rugby
productores Alal Rugby
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Espectáculos

El humorista correntino "Soy Tower" anunció que espera su primer hijo

El creador de contenido que es furor en Reels y TikTok compartió la noticia con un posteo cargado de emoción y humor.

Por El Litoral

Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 12:04

El influencer correntino Soy Tower sorprendió a sus seguidores al anunciar que será papá por primera vez.

La noticia se conoció a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotos junto a su pareja confirmando que están esperando su primer bebé.

La publicación incluyó imágenes de su compañera mostrando la pancita y la clásica postal del test positivo que marcó el inicio de esta nueva etapa.

Sin embargo, fiel a su estilo descontracturado, el humorista no dejó pasar la oportunidad de sumar su cuota de ironía: también posó con su propia “panza”, desatando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

En cuestión de minutos, el posteo se volvió viral y acumuló miles de “me gusta” y mensajes de felicitaciones. Amigos, colegas y fanáticos celebraron la noticia y acompañaron a la pareja con palabras de afecto y buenos deseos.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD