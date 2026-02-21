El humorista correntino "Soy Tower" anunció que espera su primer hijo

El influencer correntino Soy Tower sorprendió a sus seguidores al anunciar que será papá por primera vez.

La noticia se conoció a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotos junto a su pareja confirmando que están esperando su primer bebé.

La publicación incluyó imágenes de su compañera mostrando la pancita y la clásica postal del test positivo que marcó el inicio de esta nueva etapa.

Sin embargo, fiel a su estilo descontracturado, el humorista no dejó pasar la oportunidad de sumar su cuota de ironía: también posó con su propia “panza”, desatando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

En cuestión de minutos, el posteo se volvió viral y acumuló miles de “me gusta” y mensajes de felicitaciones. Amigos, colegas y fanáticos celebraron la noticia y acompañaron a la pareja con palabras de afecto y buenos deseos.