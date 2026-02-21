Secuestran más de 100 envoltorios de cocaína y detienen a tres personas en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron bochitas de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares tras un allanamiento en el barrio Dr. Montaña de la capital correntina.

El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado por avenida Larrea y calle Juan Armando Guidibono, donde los efectivos hallaron 102 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina, que tras el test orientativo arrojó resultado positivo para cocaína.

Además del estupefaciente, los efectivos incautaron una suma de dinero en efectivo, 15 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, tijeras y recortes, elementos que serían de interés para la causa.

En el lugar fueron aprehendidos una mujer y dos hombres, todos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Tanto los detenidos como los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia correspondiente, donde se continúan con las diligencias judiciales de rigor en el marco de la investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes en la ciudad de Corrientes.