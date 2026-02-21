La atracción del sábado está en Mendoza

Independiente visitará este sábado a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura, que debió ser postergado por el paro general.

El partido, que enfrentará a dos de los mejores equipos en lo que va del año, está programado para las 17 en el estadio Juan Bautista Gargantini. El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Pablo Echavarría.

Independiente llega a este encuentro en un gran momento, ya que luego de empatar en las primeras tres fechas, pudo sacarse la espina para derrotar 1-0 a Platense y 2-0 a Lanús en sus últimas dos presentaciones.

Estos resultados les permiten a los dirigidos por Gustavo Quinteros ocupar, antes del inicio de la fecha, la segunda posición de la Zona A con nueve puntos y además ser uno de los pocos invictos.

Para este partido, el “Rojo” sufrirá la ausencia del mediocampista Luciano Cabral, quien recibió dos juegos de suspensión por su expulsión ante Lanús.

Independiente Rivadavia, por su parte, había tenido el mejor inicio en el Torneo Apertura luego de ganar en las primeras cuatro fechas, aunque en su último partido sufrió una sorpresiva derrota por 2-1 como local ante Belgrano de Córdoba.

Esto hizo caer, al concluir la fecha anterior, al equipo mendocino a la segunda posición de la Zona B, donde lidera Tigre con 13 unidades.

Este partido debió haberse jugado el jueves, pero fue suspendido por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), al que se adhirió la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc).

La jornada

La jornada sabatina contempla cinco encuentros correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Además del duelo entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda, se jugarán estos partidos:

17:00 Platense vs. Barracas.

19:15 Banfield vs. Newell’s.

19:15 Deportivo Riestra vs. Huracán.

21:30 Central Córdoba vs. Tigre.