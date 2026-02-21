Regatas recibe a Peñarol y busca volver a la senda de la victoria

Luego de la derrota frente a La Unión de Formosa, Regatas Corrientes volverá a jugar como local y recibirá a Peñarol de Mar del Plata en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido se jugará este sábado 21, desde las 21 hs. en el estadio del Club San Martín y contará con el arbitraje de El partido tendrá la presencia de Alejandro Chiti, Nicolás Danna e Iván Huck Braner.

El plantel correntino seguirá sin el pivote Tayavek Gallizi que el pasado fin de semana debió ser operado de apendicitis.

Regatas (15-8) viene de caer como local, el pasado miércoles, frente a La Unión de Formosa, derrota que le cortó una racha ganadora de cuatro partidos consecutivos, que lo bajó de la primera ubicación y ahora se encuentra en el tercer puesto.

En el juego contra los formoseños, Regatas dejó una preocupante imagen en el primer tiempo. El equipo se mostró anémico defensivamente y con poca fluidez en el ataque.

En el complemento mejoró aunque no pude completar la reacción por su baja efectividad en los tiros de tres puntos (6 de 32 a lo largo del encuentro).

“En los dos costados tuvimos problemas. No pudimos encontrar un plan alternativo para lo que ellos propusieron”, reconoció Andrés Jaime, base de Regatas luego de la caída contra La Unión.

“Hay que dar vuelta la página, revisar lo que se hizo mal y pensar en Peñarol que juega distinto, es más dinámico, y es importante volver al triunfo para seguir arriba”, agregó en La Red Deportiva (FM La Red).

El rival de Regatas este sábado será Peñarol (12-12) que acumula dos derrotas consecutivas. El jueves perdió en su primera presentación en Corrientes frente a San Martín 88 a 84.

Los marplatenses conjugan un plantel experimentado con jugadores jóvenes y proponen darle velocidad al jugo.

El exNBA Al Thronton es el referente del equipo de Peñarol que también cuenta con Lucas Guerra, Agustín Pérez Tapia, Iván Basualdo, Roberto Acuña, Xavier Carreras, Facundo Vázquez y Gastón Córdoba, entre otros.

Luego de este partido, habrá un receso por las eliminatorias al Mundial Qatar 2026. Regatas volverá a la actividad el viernes 6 de enero cuando recibirá a San Lorenzo para después jugar, también como local, frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia el lunes 9.

