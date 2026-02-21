Las noticias más importantes del 21 de febrero

Ex empleado de Alal: “Seguimos peleando por el 100% de la indemnización”
Relevan daños a productores de las cuencas hortícola y citrícola en seis localidades
Caos: dos camiones detenidos en el puente Belgrano provocaron más de 13 cuadras de fila
Más de 2300 personas ya se inscribieron en el curso de Educación + IA que impulsa la UNNE
Incendio en un basural a cielo abierto alarmó a vecinos en el San Cayetano
Clases 2026: coordinan operativo de tránsito escolar
La Municipalidad lanzó un operativo gratuito para completar certificados escolares
Reforma laboral con dictamen en el Senado: se trata el viernes
Justicia por Rafaela Filipazzi: condenaron al represor uruguayo Jorge Troccoli