Corrientes: detuvieron al joven acusado de apuñalar a su ex pareja en el barrio Ponce

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron al joven señalado como autor de atacar con arma blanca contra su expareja, ocurrido en el barrio Ponce de la capital correntina.

Se trata del hecho que se registró en barrio Ponce, donde una joven de 22 años se encontraba reunida con su ex pareja cuando, por motivos que aún son materia de investigación, el hombre la habría agredido con un cuchillo, provocándole múltiples heridas de gravedad.

Tras el ataque, la víctima fue asistida en el lugar y luego trasladada de urgencia al Hospital Escuela, donde recibió atención médica especializada. Según confirmaron fuentes sanitarias, la joven sufrió lesiones graves, aunque se encuentra fuera de peligro.

Ante el hecho, efectivos policiales realizaron rastrillajes y tareas de vigilancia en distintos puntos donde el sospechoso podría haberse ocultado.

Finalmente, el joven se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 17ª, donde quedó formalmente detenido y a disposición de la Justicia.

En tanto, en la Comisaría 22ª se continúan labrando las diligencias sumariales correspondientes bajo la carátula de lesiones graves en contexto de violencia de género.