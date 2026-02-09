Preocupación en San Miguel: solicitan ayuda para encontrar a un hombre con Parkinson

La Policía de Corrientes solicita colaboración para localizar a Dionisio Zaracho, un hombre de 75 años que se encuentra desaparecido desde el 7 de febrero. La denuncia fue radicada en la Comisaría Distrito San Miguel, que difundió un pedido público de ayuda.

Según la información oficial, el hombre se habría ausentado de su hogar en el Paraje El Caimán, departamento de San Miguel, durante la tarde del sábado. La búsqueda cuenta con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

De acuerdo a los datos brindados, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez morena, ojos marrón oscuro y cabello oscuro con canas. Al momento de su desaparición vestía solo un short y sin remera, y padece Parkinson.

Desde la fuerza indicaron que continúan las tareas de búsqueda, al tiempo que solicitaron colaboración a la comunidad para aportar información que permita dar con su paradero. Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse con la Comisaría de San Miguel a los teléfonos 3781-401281 o 3782-409086, dirigirse a la dependencia policial más cercana o llamar al 911 en Capital y 101 en el interior provincial.