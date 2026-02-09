¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Arzobispado de Corrientes Juan Pablo Valdés Corrientes
Arzobispado de Corrientes Juan Pablo Valdés Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Colaboración

Preocupación en San Miguel: solicitan ayuda para encontrar a un hombre con Parkinson

Se ausentó de su hogar en el paraje El Caimán y es buscado por la Policía.

Por El Litoral

Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 08:48

La Policía de Corrientes solicita colaboración para localizar a Dionisio Zaracho, un hombre de 75 años que se encuentra desaparecido desde el 7 de febrero. La denuncia fue radicada en la Comisaría Distrito San Miguel, que difundió un pedido público de ayuda.

Según la información oficial, el hombre se habría ausentado de su hogar en el Paraje El Caimán, departamento de San Miguel, durante la tarde del sábado. La búsqueda cuenta con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

De acuerdo a los datos brindados, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez morena, ojos marrón oscuro y cabello oscuro con canas. Al momento de su desaparición vestía solo un short y sin remera, y padece Parkinson.

Desde la fuerza indicaron que continúan las tareas de búsqueda, al tiempo que solicitaron colaboración a la comunidad para aportar información que permita dar con su paradero. Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse con la Comisaría de San Miguel a los teléfonos 3781-401281 o 3782-409086, dirigirse a la dependencia policial más cercana o llamar al 911 en Capital y 101 en el interior provincial.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD