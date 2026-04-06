Hallaron una granada en un barrio de Corrientes y desplegaron un operativo de explosivos

La Policía de Corrientes informó este lunes que desplegaron un operativo de seguridad en Paso de los Libres tras el hallazgo de un presunto artefacto explosivo en la vía pública.

El hecho ocurrió en horas de la mañana del domingo, cuando una persona observó un objeto sospechoso a unos 50 metros de la calle Independencia, en el acceso al barrio San Martín.

Ante esta situación, personal policial acudió de inmediato al lugar y procedió a preservar la zona, realizando un corte preventivo del tránsito vehicular y peatonal para resguardar la seguridad de los vecinos.

Minutos después, se solicitó la intervención de especialistas de la Dirección General de Explosivos de la Policía de la Provincia de Corrientes, quienes al llegar confirmaron que se trataba de un artefacto explosivo tipo granada de mano, modelo FM K2.

Los especialistas realizaron el procedimiento correspondiente para el levantamiento del objeto, que contaba con sus componentes principales, entre ellos anilla, espoleta, percutor y palanca de seguridad.

Tras la intervención, se dio aviso a la autoridad fiscal en turno, que dispuso las actuaciones de rigor mientras se avanza en la investigación para determinar el origen del explosivo y cómo llegó al lugar.