Milei ratificó su apoyo a Estados Unidos y volvió a criticar a Irán

Javier Milei dio una entrevista a un medio español pero evitó hablar del caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en múltiples causas por viajes al exterior y la compra de propiedades.

En la entrevista a El Debate, el Presidente ratificó su “apoyo total y absoluto” a los gobiernos de Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán: “Israel es un Estado que acepta convivir con otros Estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar. A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Benjamín ‘Bibi’ Netanyahu”.

Milei destacó: “De hecho, digamos, Israel es el bastión de Occidente. Es decir, Occidente, si lo quiere definir de alguna manera, es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeo cristiana. Israel es la base de la cultura judeo cristiana”.

Javier Milei redobló las críticas contra Pedro Sánchez, al que tildó de “impresentable”

El Presidente además volvió a cuestionar a su par de España, Pedro Sánchez, al que tildó de “impresentable” y vinculó con el kirchnerismo: “La libertad, afortunadamente, empieza a ganar terreno porque los ciudadanos se dieron cuenta de que el socialismo, en sus distintas versiones, es siempre, y en todo lugar, un fenómeno empobrecedor y asesino".

Milei dijo: “Y ustedes lo tienen en estado embrionario en España. El impresentable de Sánchez es todavía un pichón, esperen a conocer la versión aumentada de los Kirchner. Y van a saber que Sánchez (a su lado) es todavía un pichón de águila. (España) Todavía está en los preliminares de lo que es la inmundicia del socialismo del siglo XXI".

El mandatario consideró que España está “protegida porque está dentro de la Unión Europea” y que caso contrario, “Sánchez ya los hubiera destruido”: "Tienen a favor eso que limita su poder. Aunque desde Bruselas (sede de la UE) no se privan de hacer nada por evitar ese egoísmo, por decirlo de alguna manera educada".

Consultado sobre su opinión sobre su par de España, Milei respondió con una pregunta: “¿Tiene alguna palabra peor que deplorable?“. Además dijo que “hay un dato muy revelador”, que “muchos argentinos que se fueron y ahora están volviendo espantados porque están viendo la foto que vieron acá con el kirchnerismo”.

En medio de la escalada de tensión con Irán, Javier Milei volvió a destacar su alianza con Donald Trump

Previamente el mandatario volvió a destacar el alineamiento con su par de Estados Unidos Donald Trump, al considerar que el republicano “debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz por muchas razones, pero especialmente por, entre otras cosas, la pelea, que está dando junto a Israel, contra el estado terrorista de Irán, o por lo que ha hecho en Venezuela”.

El Presidente dijo también que “el mundo debería estar agradecido infinitamente por la contribución que está haciendo Trump”, junto su secretario de Estado, Marco Rubio, “por salvar Occidente”.

TN