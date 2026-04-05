Regatas logró un triunfo clave frente a Obras

Un agónico y vital triunfo logró Regatas Corrientes sobre Obras Basket. El Fantasma se impuso 79 a 77 frente a un rival directo por quedar entre los cuatro mejores de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

La buena labor defensiva en el segundo tiempo y la producción en ataque de Juan Pablo Corbalán con 29 puntos fueron claves en la victoria de Regatas. También se destacó Andrés Jaime con 14 y el héroe de la noche resultó Fabián Ramírez Barrios (11 puntos) autor de los dos libres que sellaron el triunfo.

La lucha por el cuarto puesto está apasionante entre cuatro equipos. Regatas quedó con un registro de 19 triunfos y 13 derrotas. La misma marca que tienen La Unión de Formosa, Boca Juniors y Ferro Carril Oeste. Además hay otros equipos muy cerca y la definición está abierta.

Obras, que llegó a Corrientes después de ganar la Copa Islas Malvinas, tuvo como principales referentes en el ataque al estadounidense Tyler Sabin con 16 puntos y al español Jorge Bilbao con 15. El Tachero quedó con una marca de 18 victorias y 13 derrota y bajó al octavo lugar.

El encuentro que se disputó este domingo en el Fortín Rojinegro de la capital correntina, mostró a Obras dominante en el primer tiempo frente a un rival que tuvo desajustes defensivos. La efectividad de tres puntos (10 conversiones de 17 intentos) le permitieron a Obras llevarse el cuarto inicial 26 a 21 y el segundo 48 a 39.

Regatas fue irregular durante los dos capítulos iniciales. Cuando corrigió la defensa, también mejoró el ataque, y de esa forma levantó un par de veces el marcador. En el cuarto inicial perdía 17 a 11 y pasó a ganar 20 a 19, mientras que en el segundo, con una buena labor de Jaime pasó a comandar 30 a 29 pero pagó caro los errores que cometió tanto atrás como adelante.

Lo mejor del equipo correntino se vio en los primeros minutos del tercer cuarto cuando metió un parcial de 14 a 2 para adelantarse 53 a 50. En ese pasaje, la defensa fue sólida y lastimó con la efectividad de Corbalán. Sin embargo, Obras contestó con el desequilibrio de Bilbao y con un triple de Marcos Mata cerró adelante el capítulo 61 a 57.

La recta final fue dramática y con paridad en el marcador. Bilbao y Federico Zezular mantuvieron a Obras, mientras que Jaime y Corbalán (12 puntos en el parcial) lo hicieron para Regatas.

Con el marcador empatado en 77. Obras tuvo dos tiros de tres puntos en manos de Mata para adelantarse pero falló ambos. En tanto que con 3,4 segundos, Regatas tuvo un lateral en ataque. La pelota quedó en Ramírez Barrios, el correntino recibió una falta de Mata cuando realizó un tiro de tres puntos. En la línea de libres, anotó dos, tiro a errar el tercero y se concretó la victoria Fantasma.

La agenda de Regatas indica que este viernes recibirá a Ciclista Olímpico y después jugará tres partidos como visitante para cerrar la Fase Regular. El miércoles 15 visitará a Platense, el viernes 17 a Racing de Chivilcoy y el domingo 19 a Argentino de Junín.