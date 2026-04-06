Ubeda se prepara para el debut de Boca Juniors en la Libertadores

Boca pone en marcha el sueño continental este martes, en su visita a Universidad Católica en Chile, y Claudio Ubeda define el equipo inicial para el debut en la Conmebol Libertadores 2026.

El Xeneize llega al estreno en la Copa en el mejor momento de la era Ubeda, con un invicto de nueve partidos, y encima sigue recuperando futbolistas: en la victoria ante Talleres regresaron Santiago Ascacíbar, Toto Belmonte, Ángel Romero y Milton Giménez.

Además, aunque todavía no están para jugar, Exequiel Zeballos y Agustín Marchesín atraviesan el tramo final de sus recuperaciones.

Con todo el envión que implica la buena dinámica del equipo, el DT, que ya paró un equipo en el entrenamiento, termina de definir el XI inicial para jugar contra la UC, a partir de las 21:30 del martes 7 de abril y con transmisión en vivo de Disney+ Premium.

En el arco continuará Leandro Brey, el reemplazante de Marchesín, mientras que en la defensa volverán Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, que descansaron en Córdoba (los titulares fueron Barinaga, Figal, Pellegrino y Braida).

En la misma línea, regresarán Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar en el mediocampo, donde se mantendrán los juveniles Milton Delgado y Tomás Aranda, la nueva joyita del Xeneize.

Finalmente, en el ataque, la dupla continuará siendo Adam Bareiro-Miguel Merentiel, al menos hasta que vuelva a estar disponible el Changuito Zeballos.

Con la excepción del arquero -el que atajó fue Marchesín-, este equipo jugó tres partidos este año: 3-0 vs. Lanús, 1-1 vs. San Lorenzo y 1-1 vs. Unión.

El probable equipo de Boca vs. Universidad Católica

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Espn