Corrientes: asisten a una niña que viajaba sola en colectivo interprovincial

Durante el domingo efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina asistieron a una niña de 7 años que fue hallada sola en un colectivo interprovincial.

El hecho ocurrió en la siesta del domingo en la cabecera correntina del Puente General Belgrano, sobre la Ruta Nacional 16.

Operativo para interceptar la unidad

La situación fue alertada telefónicamente, es así que se desplegó un operativo para interceptar el transporte urbano.

Una vez hallada la unidad, los gendarmes constataron que la menor estaba sola, sin la presencia de un adulto responsable.

La niña dijo que se había separado de su madre en territorio de Chaco.

Contacto con la madre

De inmediato, los efectivos se comunicaron con la Comisaría Primera de Barranqueras, donde se encontraba la madre de la niña.

Momentos después la mujer se trasladó hasta el lugar para reencontrarse con su hija.

Durante el procedimiento, la menor fue contenida y asistida por el personal de Gendarmería hasta que fue entregada a su madre sin que se registraran inconvenientes.

Con información de Sudamericana