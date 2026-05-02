Tras persecución, detienen a cazadores que intentaron huir de la Policía en Corrientes

En el marco de operativos de control sobre rutas provinciales, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Monte Caseros interceptó un vehículo cuyos ocupantes intentaron evadir la presencia policial.



El procedimiento se realizó la noche del viernes en la intersección de las rutas provinciales N° 129 y 25, cuando los efectivos observaron una camioneta que detuvo su marcha y realizó una maniobra evasiva, lo que derivó en un seguimiento controlado que finalizó con la interceptación del rodado en inmediaciones de la calle 14.



Al identificar a los ocupantes, dos hombres mayores de edad y un menor, los uniformados constataron que transportaban un rifle calibre 22 sin la documentación legal correspondiente, además de tres perros y una liebre sin vida, evidencias compatibles con la actividad de caza furtiva.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal en turno, quien dispuso el inicio de actuaciones en flagrancia por supuesta tenencia ilegal de arma de fuego.



Como resultado, las autoridades procedieron al secuestro preventivo del vehículo, el arma y los demás elementos vinculados al hecho. Los dos adultos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría Primera, mientras que el menor de edad fue entregado a sus progenitores tras las diligencias de rigor.