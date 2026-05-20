Se perdió un nene de 5 años y lo encontraron después de una hora en las Mil Viviendas

Un niño de cinco años que era intensamente buscado este miércoles por la noche en la ciudad de Corrientes fue hallado sano y salvo tras un importante operativo policial desplegado en varios barrios de la capital correntina.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:40, cuando efectivos de la Dirección de Delitos Complejos de la Policía que patrullaban en el móvil C-307 tomaron conocimiento, a través de la red policial, de la desaparición del menor V. F. en inmediaciones de calle 2 de Abril, entre Patagonia y Cosquín, en el barrio Ex Aero Club.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con Mariana i. V. madre del niño, quien relató que hacía aproximadamente una hora el pequeño se había despedido de sus amigos mientras jugaban en una plaza de la zona y desde entonces no había regresado a su vivienda.

De inmediato, personal policial difundió las características físicas y la vestimenta del menor a través del sistema de emergencias 911 y puso en marcha un operativo cerrojo en los barrios Ex Aero Club, Mil Viviendas, Dr. Nicolini y Las Tejas. También se realizaron rastrillajes a pie en el sector de monoblocks y espacios públicos cercanos.

Del procedimiento participaron efectivos de la Comisaría Séptima, encabezados por el comisario inspector Walter Barrios; personal de la Dirección de Seguridad Metropolitana; agentes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM 5); y efectivos del Destacamento San Marcos. La búsqueda fue coordinada además por el comisario inspector Alejandro Falcón.

Minutos más tarde, mientras recorrían el barrio Ex Aero Club, los policías observaron a una mujer que llevaba de la mano a un niño con características coincidentes con las del menor buscado. La mujer fue identificada como Valeria Cena, vecina de la zona, quien explicó que el pequeño había permanecido durante todo ese tiempo en la casa de la abuela de una amiga suya.

Asimismo, fuentes de caso precisaron que la mujer se dirigía al domicilio del niño para entregarlo a su familia.

Posteriormente, la madre del niño y los efectivos policiales se trasladaron hasta una vivienda ubicada en el sector 536 Viviendas del barrio Ex Aero Club, donde reside Clara María Nunes, abuela de una niña amiga del menor. Allí se confirmó que el pequeño había estado jugando junto a la menor y que nunca había abandonado ese domicilio.

Tras verificarse que el niño se encontraba en buen estado de salud, la situación fue comunicada oficialmente al sistema de emergencias 911 y el operativo concluyó sin mayores inconvenientes.