Hechizo Natal en Arte Co: los detalles de la obra que reúne testimonios de artistas correntinos

Presentan Hechizo Natal en Arte Co. En diálogo con Hoja de Ruta, Fernanda Toccalino, una de las autoras (junto a Carlos Lezcano, periodista de este medio) contó los detalles de la obra que reúne testimonios de artistas correntinos.
Este viernes se presenta Hechizo Natal, una mirada sobre el arte contemporáneo de Corrientes, curado por Fernanda Toccalino y Carlos Lezcano. La presentación este viernes a las 17 en Galería Colón en la ciudad de Corrientes, Argentina.
"Es una publicación importante porque reúne entrevistas de distintos artistas de Corrientes -algunos jóvenes y otros no tanto-, todos muy diferentes, y en primera persona", contó Toccalino. "Son entrevistas hechas en Radio UNNE que transformamos en escritos y están acompañados por ilustraciones", contó.
