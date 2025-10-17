Corrientes abre las inscripciones online para el ciclo lectivo 2026: cuándo y cómo anotarse

Antes de que inicie el ciclo lectivo 2026, se conoció el calendario oficial para las inscripciones escolares. Este año, el proceso volverá a realizarse íntegramente en línea a través del sitio inscripciones.mec.gob.ar, lo que permitirá a las familias gestionar el trámite desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

El cronograma del Ministerio de Educación de Corrientes establece que las inscripciones para el Nivel Inicial comenzarán el 3 de noviembre y se extenderán hasta el 13, mientras que para el Nivel Primario el período irá del 14 al 24 del mismo mes. Finalmente, el Nivel Secundario abrirá su registro desde el 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre.

Pasos a tener en cuenta

Carlos Encinas, director de Sistemas de Información del Ministerio, explicó a RadioNord que al finalizar la inscripción el sistema emite un comprobante y un código que garantiza la participación en el sorteo de vacantes. Una vez cerrado el período de registro, cada estudiante recibe un número que define su asignación en alguna de las escuelas seleccionadas.

Encinas detalló a ese medio que el proceso de carga de datos es simple e intuitivo. Los tutores deben registrarse con una dirección de correo electrónico, ingresar la información personal del estudiante, cargar los datos familiares y la documentación requerida, además de indicar el domicilio. Luego podrán seleccionar las instituciones educativas en orden de preferencia.

Más vacantes disponibles

Una de las principales novedades de este año es que el sistema podría ampliar la cantidad de escuelas a elegir, pasando de un mínimo de cuatro opciones a un máximo de ocho. De esta manera, se busca dar más alternativas a las familias y facilitar la asignación de vacantes.

Además, subrayó la importancia de completar la inscripción dentro de los plazos establecidos, ya que solo quienes lo hagan en tiempo y forma participarán del sorteo que determinará las vacantes disponibles. Este mecanismo rige para todas las instituciones de gestión estatal de la provincia.