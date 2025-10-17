Llega la segunda edición de la “Noche de Titanes"

Corrientes se prepara una gran velada de boxeo. La segunda edición de la “Noche de Titanes” se concretará el viernes 24 en el Club Básquetbol Córdoba.

La oportunidad servirá para el debut profesional del pugilista local Mario “El Gallo Negro” Gauna que enfrentará al brasileño Talison Goncalvez. El combate central de la noche será en la categoría semipesado.

La jornada, que dará inicio a las 20, contará con combates de las escuelas de boxeo, habrá siete preliminares en el campo amateur y una exhibición que la protagonizarán Juan Martín Salvia y Mauro Maciel, dos boxeadores que estuvieron en el campo rentado y quiere recuperar terreno.

La presencia de boxeadores brasileños la dará un carácter internacional al espectáculo.

Además, desde la organización del evento a cargo de Alejandro Villalba se confirmó que habrá lucha de brazos. Las pulseadas se concretarán entre los combates y se utilizará el propio ring.

En el extenso programa de combates de la velada que cuenta con la fiscalización de la Federación Correntina de Box, aparece el duelo entre Benjamín “El animal” Flores y el brasileño Maxi “El Tanque” Rojas.

También se anunció las peleas entre Elías Bassi y David Arrieta, Santiago Sánchez frente al brasileño Joel Barrientos, Dylan Lemos contra Lisando Romero de Brasil. Además, Santino Romero combatirá contra el brasileño Luca López y Joaquín Martínez lo hará frente a Anderson Vargas de Brasil.

Para la lucha de brazos, están los duelos: Braian Gómez - Cristian Salinas, Carlos Romagialli - Iván Bravo, Joel Meza - Juna López, Luciano López - Carlos Montenegro, Federico Roig - Samuel Gogna, Ayrton Puy - Juan Cañete, Gonzalo Sandoval - Germán Vidal, Mauro Franco - Brian Morales del Castillo y Emialino Benítez - Axel Falcón.

Las entradas anticipadas para el evento, se pueden conseguir anticipadamente el contacto de celular: 3794 - 600420 (Alejandro).