San Luis del Palmar: 200 mm de lluvia y la crecida del Riachuelo dejaron evacuados

Las intensas lluvias que se registraron en las últimas 48 horas provocaron anegamientos en San Luis del Palmar, la crecida del Riachuelo y del río Empedrado, empeoraron la situación y dejaron seis familias evacuadas en esta localidad correntina.

Un total de seis familias debieron ser evacuadas tras la caída de casi 200 milímetros de agua en menos de dos días. Luego, la cifra aumentó a ocho grupos familiares, que en total suman 42 personas asistidas por el municipio, según informó el intendente, René Buján a Dalmacio Magazine de San Luis del Palmar.

Los evacuados permanecen alojados en el centro deportivo María Soto, donde reciben alimentos, atención médica y refugio. Las familias afectadas viven en zonas cercanas al Riachuelo, a pocas cuadras del centro del pueblo.

En tanto, en la zona rural, especialmente en el paraje Empedrado Limpio, los caminos quedaron intransitables y varias familias continúan aisladas.

Situación de los afectados

“No están evacuadas porque sus viviendas se encuentran en zonas altas, pero no pueden salir por el mal estado de los caminos”, explicó el jefe comunal.

Por este motivo, Bruno Lovinson señaló a El Litoral: “Tenemos 5 familias en Ituzaingó, 4 en San Miguel y 11 en Isla Apipé. Ahora estamos evaluando la zona rural de San Luis del Palmar”

El problema se agrava por la ubicación de algunos barrios en terrenos bajos, que históricamente sufren las consecuencias de cada crecida. Sin embargo, el nivel del río comenzó a descender y las condiciones climáticas mejoraron, aunque el municipio mantiene el operativo de asistencia activo.

El Ministerio de Salud Pública, junto con la Dirección General de Epidemiología, Zoonosis, Defensa Civil, Medio Ambiente y Desarrollo Social, trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal para asistir a los damnificados.