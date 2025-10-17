Mandiyú incorporó cinco jugadores del Federal A

El pedido del DT Fabián “Bocha” Ponce se hizo realidad. La dirigencia del Deportivo Mandiyú se movió en el mercado de pases y concretó la incorporación de cinco jugadores que llegaron desde el Federal A, para “dar un salto de calidad” al plantel se afirmó.

Mandiyú disputará desde este domingo el Torneo Regional Federal Amateur y el entrenador había solicitado la incorporación de refuerzos para afrontar el complicado certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

Claro que se tuvo que esperar que algunos clubes terminen su participación en el Federal A (una categoría superior al Regional) para poder concretar las incorporaciones.

Durante la semana, la dirigencia se movió rápido. Logró concluir con saldo positivo las negociaciones y cinco jugadores llegaron a Corrientes y están a disposición del cuerpo técnico para el domingo cuando visitará a Defensores de San Roque.

Desde Formosa, se incorporó el arquero Milton Ferreyra (29 años) que compitió en Sol América.

Los otros cuatro jugadores provienen de Sarmiento de Resistencia. Desde la capital chaqueña llegaron el defensor Franco Domínguez (26 años), los volantes Gonzalo González (23) y Cristian Almirón (29) y el delantero Max Pared (25).

Ellos se suman a Juan Romero Chiappe (Cambá Cuá), Leandro Córdoba (Central Benítez, Chaco), Julio Montero (Ercheim - Mongolia) y Juan Leguizamón (Independiente, Corrientes)

“Confío en la base que se armó desde febrero y que nos permitió ganar el Provincial y el Oficial, pero necesitamos sumar variantes para un torneo que muy complicado”, comentó Ponce a la hora de hablar sobre la llegada de los refuerzos.

Las incorporaciones ya trabajan con el plantel de Mandiyú, todos están habilitados y a disposición del cuerpo técnico.

Mandiyú debutará en el Regional 2025/26 este domingo cuando visite a Defensores de San Roque. El partido correspondiente a la primera fecha de la zona 3 de la Región Litoral Norte dará inicio a las 16.30 con el arbitraje de José Antonio Romero.

En la AFA

El Deportivo Mandiyú, por medio de su presidente José María Beigbeder, participó este viernes lanzamiento oficial del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

El evento se concretó en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en donde centenares de dirigentes deportivos acudieron para presenciar la presentación del certamen más federal del país que contará con la participación de más de 300 clubes.

Apertura en Libres

El Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 en la provincia de Corrientes se pondrá en marcha este sábado en Paso de los Libres.

En el estadio Agustín Faraldo, desde las 16 con arbitraje de Eduardo Parras, se medirán dos equipos de la cuidad fronteriza: Madariaga y Marítimos que hará su debut en un certamen nacional.

El encuentro corresponde a la zona 5 de la Región Litoral Norte que también la integra San Lorenzo de Monte Caseros.

Mientras que el domingo, además del encuentro de Defensores de San Roque - Mandiyú, jugarán en el estadio Ramón “Cacique” Oviedo los equipos goyanos de Huracán y Benjamín Matienzo.

El partido de la zona 4 de la Región Litoral Norte está previsto que comience a las 18 con el arbitraje de Francisco Vargas.

En este grupo tendrá fecha libre Rivera del Paraná de Bella Vista.