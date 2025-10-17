Un exarquero y su mamá enfrentan a la Justicia por cargos de estafa, en Corrientes

En la sede del Tribunal de Juicio de Goya iniciaron los debates por “estafa en delito continuado”, donde están imputados el exarquero Cristian Dening y su madre.

Aseguran que existen más de 100 víctimas, pero los denunciantes serían solo 25 personas, con pérdidas de más de 100 mil dólares.

Está acusado de haber montado un esquema de inversiones marca “Tradeking” captando ahorristas vía redes sociales, contratos de mutuo y promesas de duplicar el capital en 3/6/9 meses.

En el expediente se enumeran múltiples víctimas y montos en dólares y pesos, en tanto que describen el uso de oficinas, vehículos y redes para dar apariencia de legalidad.

La calificación legal de los hechos es acusación pública por estafa en delito continuado (art. 172 CP) como coautores (art. 45 CP), respecto de numerosas víctimas identificadas.

En tanto que la acusación autónoma de la querella expresa estafa simple en concurso real homogéneo (arts. 172 y 55 CP) y en concurso real con asociación ilícita (art. 210 CP).

El debate continuará el próximo lunes y está previsto que se desarrollen un total de seis jornadas de audiencia, para llegar a la sentencia.