Caso Loan: niegan otro pedido de excarcelación de “El americano” Soria

La Cámara Federal de Corrientes rechazó un nuevo pedido de excarcelación pedido por la defensa del llamado “Americano”, Nicolás Soria, detenido por una causa conexa del caso Loan, el niño desaparecido el 13 de junio del 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Una vez más le rechazaron un intento de salir de la cárcel, esta vez al argumentar que su pareja está embarazada y próximo a dar luz, según describió el periodista Juan Cruz Velazquez.

En tal sentido la Justicia dispuso no concederle la excarcelación ni la prisión domiciliaria por los siguientes argumentos: riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, así como la gravedad de los delitos imputados, incluyendo privación ilegítima de la libertad y suministro de estupefacientes.

Además, el fallo que lleva la firma de los jueces Víctor Alonso González, Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Ceroleni, y Secretario Mario Aníbal Monti, destaca que la situación familiar del solicitante no justifica la morigeración de la prisión.

Soria quien se hacía pasar por agente de Interpol, está detenido desde septiembre del 2024, sospechado de intentar desviar la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña (5). Junto a él, otros nueve integrantes de la llamada Fundación Dupuy enfrentan cargos por encubrir la investigación.