Inundación en Corrientes: son 25 las familias evacuadas en cuatro localidades

El arribo de las intensas precipitaciones a Corrientes causaron estragos en distintas partes de la provincia. Según los datos de Defensa Civil de la provincia, ya son 20 las familias, con un total de 66 personas que perdieron sus casas por las inundaciones en Ituzaingó, San Miguel e Isla Apipé. Mientras que los datos proporcionados por el Municipio de San Luis del Palmar, indican que otras 5 familias se encuentran refugiadas en el centro comunitario.

Cantidad de familias afectadas

Bruno Lovinson, director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, señaló a El Litoral que: “Tenemos 5 familias en Ituzaingó, 4 en San Miguel y 11 en Isla Apipé. Ahora estamos evaluando la zona rural de San Luis del Palmar”.

Según los datos oficiales proporcionados, en Ituzaingó son 19 los correntinos que se encuentran evacuados, otros 10 en San Miguel y 37 en Isla Apipé.

gentileza

Situación de los evacuados

Entre los más complicados se encuentran la Isla Apipé Grande, ubicada en cercanías de Ituzaingó y Paraguay, parte de los pobladores resisten en sus casas pero el agua continúa subiendo. Sin embargo, en la última jornada un total de 11 familias debieron recibir asistencia y se encuentran en el Polideportivo Municipal y otros decidieron autoevacuarse en casas de familiares.

Ituzaingó fue una de las primeras localidades en sufrir las inundaciones, luego de caer 213 mm en pocas horas, en la tarde de ayer eran 6 las familias que fueron evacuadas en el Polideportivo del Municipio.

La situación en San Miguel también está en crítica, el barrio 25 viviendas era uno de los más afectados, el caudal había ingresado en las casas, por lo que cuatro familias se trasladaron a casas de familiares hasta que cese el agua.

En San Luis del Palmar las complicaciones recién se empezaron a notar este viernes, cuando el Riachuelo y el Río Empedrado comenzaron a desbordarse. Por lo que un total de 5 familias debieron refugiarse en el centro municipal.