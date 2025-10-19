Franja Morada seguirá al frente del Centro de Estudiantes en Económicas

La agrupación Franja Morada volvió a imponerse con amplitud en las elecciones estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Con más del 75% de los votos, la lista oficialista retuvo la conducción del Centro de Estudiantes y logró las cinco bancas en el Consejo Directivo, reafirmando una hegemonía que mantiene desde hace más de quince años.

Los comicios se realizaron entre el martes 14 y el viernes 17 de octubre, con una participación destacada del estudiantado. Para el Centro de Estudiantes, Franja Morada obtuvo 2.530 votos, equivalentes al 75,45% del total. En segundo lugar se ubicó la agrupación Rubel, con 646 votos (19,27%).

En la categoría de consejeros estudiantiles, la victoria también fue contundente: Franja Morada reunió el 70,03% de los sufragios, mientras que Rubel alcanzó el 14,73% y Económicas Avanza el 11,39%. De esta manera, la agrupación se aseguró las cinco representaciones estudiantiles ante el Consejo Directivo.

La nueva presidenta del Centro será Sabina Rojas, mientras que Uriel Fernández, actual presidente, pasará a ocupar la Secretaría General. Los consejeros titulares electos son María Eugenia Yagueddu López, Francisco Rodríguez, Romina Fedurquevich, Agustina Romero Jensen y Enzo Franco.

El resultado consolida a Franja Morada como la fuerza predominante en la vida institucional de la Facultad de Ciencias Económicas, con una conducción ininterrumpida desde 2010 y una presencia plena en los órganos de gobierno.