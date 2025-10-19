¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Cámara Nacional Electoral Gabinete escuelas técnicas
Cámara Nacional Electoral Gabinete escuelas técnicas
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Elecciones estudiantiles

Franja Morada seguirá al frente del Centro de Estudiantes en Económicas

La lista obtuvo más del 75% de los votos y logró las cinco representaciones estudiantiles ante el Consejo Directivo de la Unne.

Por El Litoral

Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 08:56

La agrupación Franja Morada volvió a imponerse con amplitud en las elecciones estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Con más del 75% de los votos, la lista oficialista retuvo la conducción del Centro de Estudiantes y logró las cinco bancas en el Consejo Directivo, reafirmando una hegemonía que mantiene desde hace más de quince años.

Los comicios se realizaron entre el martes 14 y el viernes 17 de octubre, con una participación destacada del estudiantado. Para el Centro de Estudiantes, Franja Morada obtuvo 2.530 votos, equivalentes al 75,45% del total. En segundo lugar se ubicó la agrupación Rubel, con 646 votos (19,27%).

En la categoría de consejeros estudiantiles, la victoria también fue contundente: Franja Morada reunió el 70,03% de los sufragios, mientras que Rubel alcanzó el 14,73% y Económicas Avanza el 11,39%. De esta manera, la agrupación se aseguró las cinco representaciones estudiantiles ante el Consejo Directivo.

La nueva presidenta del Centro será Sabina Rojas, mientras que Uriel Fernández, actual presidente, pasará a ocupar la Secretaría General. Los consejeros titulares electos son María Eugenia Yagueddu López, Francisco Rodríguez, Romina Fedurquevich, Agustina Romero Jensen y Enzo Franco.

El resultado consolida a Franja Morada como la fuerza predominante en la vida institucional de la Facultad de Ciencias Económicas, con una conducción ininterrumpida desde 2010 y una presencia plena en los órganos de gobierno.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD