En un allanamiento se secuestraron armas y municiones

La Policía de Corrientes informó que el viernes realizó un allanamiento en Perugorría, donde secuestraron armas y municiones.

En el marco de una causa que se investiga se realizó un allanamiento en un campo de la Ruta Provincial N° 23, paraje cuarta sección Lomas, siendo esta la propiedad de Luciano N.

El operativo fue exitoso pues se hallaron y secuestraron un rifle calibre 22 WMR, marca Marlin con mira telescópica, dos cargadores vacíos, cuatro municiones sueltas, y una carabina calibre 22 LR, marca Diana con 43 cartuchos intactos.

Todo lo secuestrado fue sumado a la investigación como pruebas y quedó a disposición de la Justicia, donde el Fiscal Rural, Dr. Cañete, interviene en la causa.