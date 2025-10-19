Un hombre murió en Chaco tras una pelea con dos ex parejas

La Justicia de Chaco inició una nueva investigación, para determinar las circunstancias que derivaron en la muerte de un hombre de 43 años. Se sospecha que este habría estado en medio de una riña entre dos de sus ex parejas y, tras haber resultado herido, murió en un hospital local horas más tarde.

El hallazgo de un masculino gravemente herido en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Fontana, movilizó a las autoridades durante la noche del viernes, después de que su pareja lo encontrara con una lesión de arma blanca a la altura del tórax.

Según reconstruyeron las autoridades, la víctima llegó al domicilio ya herida y poco después fue trasladada por sus familiares al Hospital Fleitas de Fontana. Tras haber sido atendido de urgencia, los médicos constataron que tenía una “herida arma blanca región paraesternal derecha baja”.

Dada la gravedad del cuadro, el paciente fue derivado de inmediato al Hospital Perrando de Resistencia. Allí, los profesionales constataron que ingresó en estado crítico y con pronóstico reservado. A pesar de la atención recibida, el hombre fue declarado muerto cerca de las 03:30 horas del sábado.

De acuerdo con la información compartida por Diario Norte, el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de turno. Asimismo, ya se ordenó la intervención de la División Tanatológica para trasladar el cuerpo al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif), donde se realizará la autopsia.

Las primeras actuaciones policiales incluyeron la recolección de testimonios que señalaron la existencia de una riña previa entre la víctima y dos mujeres. A raíz de esto, el fiscal a cargo de la causa dispuso la detención inmediata de ambas sospechosas, identificadas como las supuestas ex parejas del hombre, de 25 y 27 años, residentes en el Barrio Querini.

Durante la investigación, el personal policial incautó elementos considerados relevantes para la causa, entre ellos una mochila y un cuchillo de aproximadamente 10 cm de hoja con cabo de madera marrón, hallados ocultos a unos 50 metros del lugar del hecho. En las tareas investigativas colaboró el Departamento de Investigaciones Complejas.

Las dos mujeres permanecen detenidas y a disposición de la Justicia. De la misma forma, confirmaron que la carátula del caso fue modificada. En principio, había sido caratulado como “supuestas lesiones graves con arma”, para agravarse a “supuesto homicidio”, tras confirmarse la muerte del hombre.

Infobae