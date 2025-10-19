Fue atrapado mientras huía con un bolso que robo momentos antes

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre en la capital correntina. Además, recuperaron un bolso que el sujeto había robado momentos antes.

La detención ocurrió en la tarde del sábado cuando efectivos de la Comisaría VIII Urbana realizaban un recorrido fueron alertados por el sistema 911 sobre un hecho delictivo en avenida Montecarlo y calle El Trébol, donde un hombre corría con un bolso en la mano.

Es así que los policías acuden rápidamente al lugar y detuvieron a un hombre de 24 años, quien tenía en su poder un bolso que contenía zapatillas, documentos, dinero en efectivo, entre otros elementos, los cuales fueron robados momentos antes.

El demorado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias del caso.