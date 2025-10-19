GP de Estados Unidos: a qué hora y donde ver la carrera

Este domingo se disputará la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, que será la fecha 19 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. En la recta final del certamen, los de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, líder de la temporada, pelearán con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por quedarse con la corona.

En la jornada pasada en Singapur, George Russell (Mercedes) descolló con un claro triunfo pero la gran nota de la carrera fue que McLaren se quedó con el título de Constructores gracias al tercer y cuarto puesto de sus pilotos. Por su parte, el argentino Franco Colapinto finalizó 16°, tres posiciones más adelante que su compañero Pierre Gasly, en un fin de semana complejo para Alpine que buscará mejorar.

Cómo es el circuito del Gran Premio de Estados Unidos

El Circuito de las Américas (Cota), ubicado en Austin, Texas, es uno de los trazados más modernos e imponentes del calendario de la Fórmula 1. Fue diseñado por el reconocido ingeniero Hermann Tilke, en colaboración con el estudio de arquitectura HKS, y aunque su construcción atravesó varios obstáculos, terminó consolidándose como un escenario de primer nivel. Su inauguración oficial fue el 21 de octubre de 2012, con el legendario Mario Andretti al volante en su estreno. Ese mismo año, el circuito recibió por primera vez a la F1 para el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue victoria de Lewis Hamilton con McLaren, antes de su salto a Mercedes en 2013.

Número de vueltas: 56

Longitud del circuito: 5.513 kilómetros

Distancia de carrera: 308,728 kilómetros

Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169

A qué hora de Argentina es la carrera del GP de Estados Unidos

Argentina: 16.00 horas

Brasil: 16.00 horas

Uruguay: 16.00 horas

Chile: 16.00 horas

Paraguay: 16.00 horas

Bolivia: 15.00 horas

Venezuela: 15.00 horas

Perú: 14.00 horas

Ecuador: 14.00 horas

Colombia: 14.00 horas

México: 13.00 horas

TyC Sports